‘Ladies Are Here to Make it Toxic!’ Yash की टॉक्सिक में फीमेल पावर का धमाका, नए टीजर ने बढ़ाई एक्साइटमेंट

टीजर में हर स्टार को बहुत बारीकी से डिजाइन किए गए रेट्रो-गोथिक सीन में दिखाया गया है और फिर उन्हें मुख्य कहानी से जोड़ा गया है। जहां नयनतारा लाल पर्दों से घिरे एक चमकदार वैनिटी मिरर में देखते हुए नजर आ रही हैं, वहीं, कियारा आडवाणी एक हाई-ग्लैमर क्लोज-अप में दिखाई दे रही हैं। जबकि तारा सुतारिया एक स्मोकी, शानदार लाउंज में एक क्लासिक खतरनाक और आकर्षक महिला के रूप में दिखती हैं। रुक्मिणी वसंत एक पुरानी सीढ़ी पर हैंडगन निकालकर पूरी तरह एक्शन मोड में आ रही हैं और हुमा कुरैशी कम रोशनी वाले डाइनिंग हॉल में लेदर ड्रेस में दिखाई दे रही हैं।