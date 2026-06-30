कन्नड़ एक्ट्रेस दिव्या सुरेश के साथ सड़क पर रात को हुई छेड़छाड़, अज्ञात शख्स पर पीछा करने का लगाया आरोप

Divya Suresh Harassment Case: कन्नड़ अभिनेत्री और 'बिग बॉस कन्नड़' की पूर्व कंटेस्टेंट दिव्या सुरेश ने बेंगलुरु में अपने साथ हुई कथित छेड़छाड़ की घटना साझा कर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभिनेत्री का कहना है कि देर रात अपनी कजिन के साथ कार की ओर जाते समय एक अज्ञात व्यक्ति उनका पीछा करता रहा और अश्लील हरकतें करता रहा। विरोध करने के बावजूद वह नहीं रुका। इस घटना के बाद दिव्या ने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव साझा करते हुए पुलिस से कार्रवाई और शहर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जवाब मांगा।