कन्नड़ एक्ट्रेस दिव्या सुरेश के साथ सड़क पर रात को हुई छेड़छाड़, अज्ञात शख्स पर पीछा करने का लगाया आरोप

Divya Suresh Harassment Case (सोर्स- @divyasuresh.official)
Divya Suresh Harassment Case: कन्नड़ अभिनेत्री और 'बिग बॉस कन्नड़' की पूर्व कंटेस्टेंट दिव्या सुरेश ने बेंगलुरु में अपने साथ हुई कथित छेड़छाड़ की घटना साझा कर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभिनेत्री का कहना है कि देर रात अपनी कजिन के साथ कार की ओर जाते समय एक अज्ञात व्यक्ति उनका पीछा करता रहा और अश्लील हरकतें करता रहा। विरोध करने के बावजूद वह नहीं रुका। इस घटना के बाद दिव्या ने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव साझा करते हुए पुलिस से कार्रवाई और शहर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जवाब मांगा।
दिव्या सुरेश के मुताबिक यह घटना रविवार देर रात करीब साढ़े 11 बजे की है। वह अपनी कजिन के साथ पार्किंग की ओर जा रही थीं। तभी एक अजनबी व्यक्ति उनके पीछे-पीछे चलने लगा। शुरुआत में दोनों ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ ही देर में उसकी हरकतें असामान्य और अश्लील हो गईं।
दिव्या ने बताया कि उन्होंने और उनकी कजिन ने तुरंत उस व्यक्ति को रोकने और फटकारने की कोशिश की, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वह लगातार उनका पीछा करता रहा और कथित तौर पर आपत्तिजनक व्यवहार करता रहा। दोनों किसी तरह अपनी कार तक पहुंचीं और खुद को सुरक्षित किया।
अभिनेत्री ने इस पूरी घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। वीडियो में उनकी कजिन संदिग्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए उसे दिखाने की कोशिश करती हैं। दिव्या बताती हैं कि कार में बैठने और दरवाजे लॉक करने के बाद भी वह व्यक्ति आसपास मंडराता रहा। हालात को देखते हुए दोनों ने पुलिस को फोन करने की बात भी कही।
इस घटना ने न सिर्फ उन्हें मानसिक रूप से झकझोर दिया, बल्कि यह सवाल भी खड़ा कर दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा कितनी मजबूत है।
घटना के बाद दिव्या सुरेश ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपना दर्द साझा किया। उन्होंने लिखा कि किसी भी महिला को सिर्फ इसलिए डर या उत्पीड़न का सामना नहीं करना चाहिए क्योंकि वह रात के समय सड़क पर चल रही है। उन्होंने बेंगलुरु पुलिस को टैग करते हुए पूछा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किए जाने वाले दावे आखिर जमीन पर कब दिखाई देंगे।
उनकी पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई। कई यूजर्स ने घटना की निंदा करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की, जबकि कुछ लोगों ने शहरों में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई।
दिव्या सुरेश कन्नड़ टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री का जाना-पहचाना चेहरा हैं। उन्होंने 2017 में मिस इंडिया साउथ का खिताब जीता था और उसी वर्ष फिल्मों में कदम रखा। बाद में टीवी धारावाहिकों और रियलिटी शो 'बिग बॉस कन्नड़ 8' में हिस्सा लेने के बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ी।
हालांकि पिछले साल वो एक सड़क दुर्घटना से जुड़े विवाद को लेकर भी सुर्खियों में रही थीं। अब एक बार फिर उनका नाम चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह उनकी निजी सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है। अभिनेत्री की इस आपबीती ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर का दावा आखिर कितना मजबूत है।
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