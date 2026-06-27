केतन अग्रवाल हत्याकांड से हुई रश्मिका मंदाना की फिल्म ‘द गर्लफ्रेंड’ की तुलना, भड़के डायरेक्टर राहुल रविंद्रन, दिया करारा जवाब

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल रविंद्रन ने साफ लफ्जों में लिखा, "मुझे समाज में महिलाओं द्वारा पुरुषों पर किए जाने वाले व्यवस्थित अत्याचार बिल्कुल नजर नहीं आते। हां, मैं कुछ ऐसी भयानक और दुखद घटनाएं जरूर देखता हूं जहां समाज-विरोधी महिलाएं जघन्य अपराध (जैसे केतन अग्रवाल केस) करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ, मैं एक ऐसी सदियों पुरानी व्यवस्था देखता हूं जो हर दिन महिलाओं का दम घोंटती है। छोटे-छोटे सामाजिक हमलों के जरिए महिलाओं को अपनी पहचान समेटने पर मजबूर किया जाता है। एक पुरुष होने के नाते मैंने इस अदृश्य उत्पीड़न को करीब से देखा है और फिल्म के जरिए इसे ही बयां करने की जिम्मेदारी उठाई है।"