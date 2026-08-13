‘2 साल तक मेंटल-इमोशनल शोषण झेला, मैं खुद को खोने लगी थी’, एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरन ने टॉक्सिक रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी

अनुपमा ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो नेचर का मजा ले रही हैं और बीच पर समय बिता रही हैं। उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "कभी-कभी, शांति पाने के लिए आपको उन चीजों को छोड़ना पड़ता है जो आगे नहीं बढ़ सकतीं। और आज, मुझे शांति मिली है। आज से, मैं अपनी आवाज चुनती हूं। मैं अपनी जिंदगी चुनती हूं। अब और कोई इजाजत नहीं। अब और कोई डर नहीं। बस मैं, खुद को वापस पा रही हूं और उस जिंदगी से प्यार कर रही हूं जिसे मैं लगभग भूल ही गई थी कि वह मेरी है। और एक बात है जो मैं बहुत समय से कहना चाहती थी… ऐसी बात जिसे कहने की मुझे बहुत समय से इजाजत नहीं थी। मैं आप सभी से प्यार करती हूं।"