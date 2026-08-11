Udhayanidhi Stalin Controversy के बाद एक्ट्रेस तृषा कृष्णन का पहला पोस्ट, बोलीं- ‘इस उम्र में ड्रामा शर्मनाक है’

उदयनिधि स्टालिन कांट्रोवर्सी के बाद एक्ट्रेस तृषा कृष्णन का पहला पोस्ट। (फोटो सोर्स: trishakrishnan via instagram)
Trisha Krishnan first post after Udhayanidhi Stalin Controversy: कुछ दिनों पहले कावेरी जल मुद्दे पर शुरू हुई बहस जल्द ही DMK नेता और एक्टर-प्रोड्यूसर उदयनिधि स्टालिन की उन कथित टिप्पणियों के कारण विवाद में बदल गई, जो उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और एक्टर विजय और उनकी कथित गर्लफ्रेंड, एक्ट्रेस तृषा कृष्णन के बारे में की थीं। विवाद शुरू होने के एक हफ्ते बाद, अब तृषा ने इंस्टाग्राम पर पहली पोस्ट की। इस पोस्ट में उन्होंने न सिर्फ अपनी दादी का 98वां जन्मदिन मनाया, बल्कि ‘ड्रामा’ के बारे में कुछ क्रिप्टिक पोस्ट भी शेयर किए।
तृषा कृष्णन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कुछ क्रिप्टिक पोस्ट किए। एक पोस्ट जिसे उन्होंने इमोजी के साथ री-शेयर किया, उसमें लिखा था, "इस उम्र में ड्रामा शर्मनाक है… जाओ कुछ पैसे कमाओ और शांति पाओ।" हालांकि, उन्होंने अपनी इस पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन फैंस इसे हालिया उदयनिधि स्टालिन कंट्रोवर्सी पर एक्ट्रेस की प्रतिक्रिया के रूप में देख रहे हैं।
एक और पोस्ट जिसे उन्होंने बुरी नजर से बचाने वाले इमोजी के साथ री-शेयर किया, उसमें लिखा था, "उस जिंदगी से अभिभूत होना कितना सौभाग्यशाली है जिसके लिए आपने कभी प्रार्थना की थी।" तृषा आमतौर पर अपने बारे में की गई टिप्पणियों पर खुलकर बोलती हैं, लेकिन वो उदयनिधि की कथित टिप्पणियों के लिए गिरफ्तारी और जमानत पर रिहाई के दौरान चुप रहीं।
बता दें कि तृषा कृष्णन के इंस्टाग्राम पर लौटने का मुख्य कारण शायद उनकी दादी का 98वां जन्मदिन मनाना था। उन्होंने अपनी मां और परिवार की एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वो अपनी दादी का 98वां जन्मदिन मना रहीं थीं। फोटोज में तृषा का पालतू कुत्ता 'इजी' और फैमिली के लोग जन्मदिन की पार्टी में पोज देते हुए दिख रहे हैं। फोटो में उनकी दादी बैंगनी रंग की साड़ी पहने, जन्मदिन मनाते हुए परिवार के साथ खुश नजर आ रही हैं।
इस महीने की शुरुआत में, उदयनिधि स्टालिन ने कावेरी मुद्दे पर हो रहे एक विरोध प्रदर्शन में लोगों को संबोधित किया। जब भीड़ में कुछ लोगों ने तृषा का नाम लिया, तो उन्होंने कथित तौर पर डबल मीनिंग वाला कमेंट किया। भीड़ की हूटिंग और मजाक उड़ाने के बाद, उन्होंने सफाई दी कि वह कावेरी के पानी की बात कर रहे थे। उनकी टिप्पणी के बाद, उन्हें हिरासत में ले लिया गया और तंजावुर जिले के सेंगीपट्टी पुलिस स्टेशन में लगभग एक घंटे तक उनसे पूछताछ की गई।
वीडियो वायरल होने के बाद, विजय की पार्टी 'तमिलगा वेट्री कझगम' (TVK) की महिला विंग ने तंजावुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि DMK नेता ने तृषा कृष्णन को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हालांकि, DMK का कहना है कि उदयनिधि की टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया और वह सरकार के कामकाज पर थी, न कि किसी व्यक्ति विशेष पर।
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