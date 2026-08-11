Udhayanidhi Stalin Controversy के बाद एक्ट्रेस तृषा कृष्णन का पहला पोस्ट, बोलीं- ‘इस उम्र में ड्रामा शर्मनाक है’

Trisha Krishnan first post after Udhayanidhi Stalin Controversy: कुछ दिनों पहले कावेरी जल मुद्दे पर शुरू हुई बहस जल्द ही DMK नेता और एक्टर-प्रोड्यूसर उदयनिधि स्टालिन की उन कथित टिप्पणियों के कारण विवाद में बदल गई, जो उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और एक्टर विजय और उनकी कथित गर्लफ्रेंड, एक्ट्रेस तृषा कृष्णन के बारे में की थीं। विवाद शुरू होने के एक हफ्ते बाद, अब तृषा ने इंस्टाग्राम पर पहली पोस्ट की। इस पोस्ट में उन्होंने न सिर्फ अपनी दादी का 98वां जन्मदिन मनाया, बल्कि ‘ड्रामा’ के बारे में कुछ क्रिप्टिक पोस्ट भी शेयर किए।