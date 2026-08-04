तृषा कृष्णन के लिए आपत्तिजनक बयान के बाद उदयनिधि स्टालिन पर भड़कीं खुशबू सुंदर, बोलीं तुरंत माफी मांगे

Trisha Krishnan-Udhayanidhi Stalin Controversy: तमिलनाडु की राजनीति और फिल्म इंडस्ट्री इन दिनों एक नए विवाद की वजह से सुर्खियों में है। अभिनेता और राजनेता उदयनिधि स्टालिन के एक सार्वजनिक भाषण ने ऐसा बवाल खड़ा कर दिया है कि मामला सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया। अब इस पूरे विवाद में अभिनेत्री और भाजपा नेता खुशबू सुंदर भी खुलकर सामने आ गई हैं। उन्होंने उदयनिधि स्टालिन के बयान को महिलाओं का अपमान बताते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है।