तृषा कृष्णन के लिए आपत्तिजनक बयान के बाद उदयनिधि स्टालिन पर भड़कीं खुशबू सुंदर, बोलीं तुरंत माफी मांगे

खुशबू सुदर ने उदयनिधि स्टालिन पर निकाला गुस्सा ( फोटो सोर्स- Twitter/ANI
Trisha Krishnan-Udhayanidhi Stalin Controversy: तमिलनाडु की राजनीति और फिल्म इंडस्ट्री इन दिनों एक नए विवाद की वजह से सुर्खियों में है। अभिनेता और राजनेता उदयनिधि स्टालिन के एक सार्वजनिक भाषण ने ऐसा बवाल खड़ा कर दिया है कि मामला सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया। अब इस पूरे विवाद में अभिनेत्री और भाजपा नेता खुशबू सुंदर भी खुलकर सामने आ गई हैं। उन्होंने उदयनिधि स्टालिन के बयान को महिलाओं का अपमान बताते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है।
विवाद की शुरुआत तमिलनाडु में आयोजित एक राजनीतिक सभा से हुई, जहां उदयनिधि स्टालिन अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री और अभिनेता विजय पर निशाना साध रहे थे। इसी दौरान भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने अभिनेत्री तृषा कृष्णन का नाम लिया। इसके बाद उदयनिधि की ओर से की गई कथित टिप्पणी को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और दोहरे अर्थ वाला बताया गया।
भाषण का वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोगों ने इसे एक महिला कलाकार की गरिमा के खिलाफ बताया और उदयनिधि की आलोचना शुरू कर दी।
पूरा मामला तूल पकड़ने के बाद अभिनेत्री और भाजपा नेता खुशबू सुंदर ने सोशल मीडिया पर लंबा संदेश साझा किया। उन्होंने लिखा कि किसी भी राजनीतिक मंच का इस्तेमाल महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार, सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं की भाषा संयमित और जिम्मेदार होनी चाहिए।
खुशबू ने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन किसी महिला का नाम लेकर उस पर टिप्पणी करना लोकतांत्रिक संस्कृति के अनुकूल नहीं माना जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की भाषा समाज में गलत मैसेज देती है।
खुशबू सुंदर ने साफ शब्दों में कहा कि उदयनिधि स्टालिन को अभिनेत्री तृषा कृष्णन से बिना किसी शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उनका कहना है कि महिलाओं का सम्मान राजनीति से ऊपर होना चाहिए और किसी भी नेता को ऐसी टिप्पणी करने से बचना चाहिए जिससे किसी महिला की प्रतिष्ठा प्रभावित हो।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि सार्वजनिक मंचों पर इस तरह की भाषा को सामान्य बना दिया गया, तो भविष्य में महिलाओं के सम्मान पर और भी गंभीर असर पड़ सकता है।
उदयनिधि स्टालिन के कथित बयान का वीडियो सामने आने के बाद एक्स (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हजारों प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कई यूजर्स ने बयान की आलोचना करते हुए इसे अनुचित बताया, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि पूरे भाषण के संदर्भ को भी देखा जाना चाहिए।
हालांकि अधिकांश प्रतिक्रियाओं में महिलाओं के सम्मान और सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा बनाए रखने की बात कही गई।
विवाद बढ़ने के बाद उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लिया। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर सरकार और उदयनिधि को घेरा है।
तमिलनाडु में सिनेमा और राजनीति का रिश्ता हमेशा से बेहद गहरा रहा है। कई अभिनेता राजनीति में सक्रिय हैं और उनकी लोकप्रियता का असर चुनावी राजनीति पर भी दिखाई देता है। ऐसे में जब किसी फिल्मी कलाकार का नाम राजनीतिक मंच पर विवादों में आता है तो मामला तेजी से सुर्खियां बन जाता है।
फिलहाल इस पूरे विवाद पर सभी की नजरें टिकी हैं। अब देखना होगा कि उदयनिधि स्टालिन इस मामले में कोई सफाई देते हैं या फिर खुशबू सुंदर और अन्य नेताओं की मांग के अनुरूप सार्वजनिक माफी मांगते हैं।
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