उदयनिधि स्टालिन के तृषा पर विवादित बयान से सियासी बवाल, TVK ने राष्ट्रीय महिला आयोग से की शिकायत, माफी की उठी मांग

उदयनिधि स्टालिन कावेरी पानी के मुद्दे पर बात कर रहे थे और तमिल में उन्होंने कहा, 'हमारे CM कावेरी पानी के मुद्दे पर अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। उन्हें DMK पर झूठे केस लगाने की ज्यादा चिंता है,' अपनी पार्टी का जिक्र करते हुए। जब ​​ऑडियंस में से किसी ने तृषा का नाम लिया, तो वो मुस्कुराए और बिना नाम लिए पानी शब्द का इस्तेमाल किया। आगे उन्होंने कहा मेरा मतलब कावेरी से था और उनके आस-पास के लोग हंसने और चिल्लाने लगे। इसी टिप्पणी को सोशल मीडिया पर कई लोग तृषा से जोड़कर देख रहे हैं।