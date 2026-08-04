“शिक्षकों का अनादर करती थीं भूमि पेडनेकर”, एक्ट्रेस पर पूर्व टीचर ने ‘संस्कार और सम्मान’ वाले बयान पर कसा तंज

Bhumi Pednekar Shruti Desai teacher post: NEET-UG 2026 विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा पर भूमि पेडनेकर ने टिप्पणी की थी। उन्होंने उन सभी बच्चों के संस्कारों पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद से ही एक्ट्रेस को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच आध्यात्मिक मनोचिकित्सक (Spiritual Psychotherapist) श्रुति देसाई ने भूमि के स्कूल के दिनों के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए एक पोस्ट शेयर किया है। श्रुति देसाई का दावा है कि उन्होंने मुंबई के एक फिल्म स्कूल में भूमि को पढ़ाया था। उनके इस पोस्ट के बाद से सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है। लोग दो पक्षों में बंट गए हैं।