सिर्फ एक मुलाकात ने बदल दी दोनों की किस्मत! बॉलीवुड में ऐसे बनी किशोर कुमार-राजेश खन्ना की सुपरहिट जोड़ी

साल 1969 में फिल्म 'आराधना' किशोर कुमार और राजेश खन्ना दोनों के करियर के लिए बेहद खास साबित हुई। फिल्म के निर्देशक शक्ति सामंत और संगीतकार एसडी बर्मन चाहते थे कि किशोर कुमार, राजेश खन्ना के लिए आवाज दें। उस समय राजेश खन्ना नए कलाकार थे। किशोर कुमार किसी भी अभिनेता के लिए गाने से पहले उसे समझना चाहते थे। इसलिए उन्होंने राजेश खन्ना से मिलने की इच्छा जताई। दोनों की मुलाकात हुई। बातचीत के दौरान किशोर कुमार राजेश खन्ना के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने उनके लिए गाने की हामी भर दी।