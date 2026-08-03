‘मैं मौत को बहुत करीब से देख चुका था’, महेश भट्ट ने बताया कैसे एक दर्दनाक मौत से 42 साल पहले जन्मी थी ‘सारांश’

Mahesh Bhatt on Saaransh: साल 1984 में एक्टर अनुपम खेर और फिल्ममेकर महेश भट्ट फिल्म 'सारांश' के लिए साथ आए थे। महेश भट्ट ने चार दशक से भी ज्यादा समय पहले इस कल्ट क्लासिक के लिए अपनी निजी जिंदगी मिले कुछ दुखद अनुभवों का इस्तेमाल किया। 42 साल पहले आई ये फिल्म एक ऐसे बुज़ुर्ग जोड़े की कहानी है जो अपने इकलौते बेटे को खोने के गम से जूझ रहे हैं। एक हालिया इंटरव्यू में, फिल्ममेकर ने बताया कि यह कहानी उनके मेंटर यू.जी. कृष्णमूर्ति के बेटे की मौत से प्रेरित थी, एक ऐसी घटना जिसे उन्होंने खुद देखा था। उन्होंने यह भी बताया कि 'सारांश' पहली ऐसी फिल्म थी जिसे राजश्री प्रोडक्शन्स ने बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही मंज़ूरी दे दी थी।