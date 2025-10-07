‘तुम्हारी मां वेश्या है, तो तुम्हारा नाम महेश क्यों है?’ बेटी के सामने फेमस डायरेक्टर ने खोला बचपन का घिनौना राज

बेटी पूजा से बात करते हुए महेश भट्ट ने स्वीकार किया कि इस अनुभव ने उनकी मां शिरीन मोहम्मद अली के साथ उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। मैंने अपनी मां को अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया। गौरतलब है कि महेश भट्ट नानाभाई भट्ट और शिरीन मोहम्मद अली के बेटे हैं। जिंदगी के इन कड़वे पलों का असर महेश भट्ट की फिल्मों में भी देखने को मिलता है। उसकी फिल्मों में दर्द और सच का एक अनोखा समागम दिखाई देता है। यहां तक कहा जाता है कि उनके निर्देशन में बनी फिल्म जख्म उसकी असल जिंदगी की सच्चाई को बयां करती है। इसके अलावा उनकी फिल्में ‘अर्थ’, और ‘डैडी’ में भी उनकी पर्सनल लाइफ की झलक देखने को मिलती है।