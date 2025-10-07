Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘तुम्हारी मां वेश्या है, तो तुम्हारा नाम महेश क्यों है?’ बेटी के सामने फेमस डायरेक्टर ने खोला बचपन का घिनौना राज

Mahesh Bhatt: जाने-माने डायरेक्टर महेश भट्ट ने बेटी पूजा भट्ट के पॉडकास्ट ‘द पूजा भट्ट शो’ में अपने बचपन से जुड़ा भयानक किस्सा शेयर किया है। जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे 4 लड़कों ने जबरदस्ती उनकी पैंट उतारी और मां को गाली देते हुए वेश्या तक कह दिया था।

4 min read

मुंबई

image

Rashi Sharma

Oct 07, 2025

फेमस डायरेक्टर महेश भट्ट ने खोला बचपन का घिनौना राज

महेश भट्ट की फोटो। (फोटो सोर्स: poojab1972)

Mahesh Bhatt: बॉलीवुड को 'सारांश', 'डैडी', 'दिल है कि मानता नहीं', 'सड़क', 'जुनून', 'दस्तक', आशिकी, जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले निर्देशक महेश भट्ट ने कुछ दिनों पहले बेटी पूजा भट्ट के शो ‘द पूजा भट्ट शो’ में एक दर्दनाक खुलासा किया, जिसमें उन्होंने अपने बचपन की उस घिनौनी घटना के बारे में बात की, जिसने उनको जीवन भर के लिए डरा दिया। इतना ही नहीं इस घटना के बाद से उनके अपनी मां के साथ रिश्ते भी बदल गए थे। कुछ समय पहले भी उन्होंने तांत्रिक के कहने पर किसी निर्माता को इंसानी मांस खिलाने की बात भी शेयर की थी।

एक कहावत है कि हर मुस्कुराते चहरे के पीछे, बहुत दर्द छिपा होता है। ऐसा ही कुछ है फेमस डायरेक्टर महेश भट्ट के साथ। हाल ही में वो अपनी बेटी पूजा भट्ट के पॉडकास्ट ‘द पूजा भट्ट शो’ में पहुंचे, जहां उन्होंने उस घिनौनी घटना को याद किया, जिसने उनकी जिंदगी को बदलकर रखा दिया।

महेश भट्ट की फोटो। (फोटो सोर्स: poojab1972)

4 लड़कों ने की थी महेश भट्ट के साथ जबरदस्ती

महेश भट्ट ने बचपन के उस बुरे दिन को याद करते हुए बताया कि कैसे एक दिन अचानक 4 बड़े-बड़े लड़कों ने उनको गली के कोने में घेर लिया और दीवार से सटा कर उनके साथ जबरदस्ती की गई। महेश भट्ट ने बताया, ‘एक दिन अचानक चार बड़े लड़कों ने मुझे रोक लिया। उन्होंने मुझे बहुत जोर से दबोच लिया और सड़क के किनारे दीवार से सटा दिया था। पहले तो मैं कुछ समझ नहीं पाया और बुरी तरह से घबरा गया और मेरे दिल की गहराई से एक चीख निकली कि भगवान मुझे बचा लें, लेकिन भगवान तो हैं ही नहीं…, वे चुप रहे।’

पूजा भट्ट के साथ महेश भट्ट की फोटो। (फोटो सोर्स: poojab1972)

‘उसकी पैंट उतारो, देखो जरा…’

इसके आगे भट्ट साहब ने बताया, 'मैंने उन लड़कों से मुझे छोड़ने की मिन्नतें कीं, और मुझे छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन उन लड़कों ने मेरी एक न सुनी और वो सब मुझे तंग करते रहे। फिर उन्होंने बताया कि उन चार लड़कों में से एक ने कहा, ‘इसकी पैंट उतारो’… उस पल में मैं खुद को असहाय और अपमानित महसूस कर रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि, ‘मैं चिल्लाया भी, ‘तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो?’

तुम्हारी मां मुस्लिम वेश्या है? तो तुम्हारा नाम महेश क्यों है? (Your Mother is a Muslim Prostitute So Why is Your Name Mahesh)

आगे वो कहते हैं कि, 'मेरी बातों के सुनने के बाद उन्होंने कहा, ‘हम देखना चाहते हैं कि तुम हममें से एक हो या नहीं… क्या तुम्हारी मां तुम्हारे पिता की रखै** तो नहीं है? वो एक मुस्लिम वेश्या है और वो सस्ती फिल्मों में नाचती थी। तो, तुम्हारा नाम महेश क्यों है?’ ये बात सुनकर मैं हैरान होने के साथ ही डर भी गया और रोने लगा।’ जब मैंने उन लड़कों को ये सब अपने पिता से बताने की धमकी दी, तो वो हंसने लगे और ताना मारते हुए बोले, ‘हमें बताओ, वो अब कहां है? वो कहां रहता है? तुम्हारे घर में? सच बताओ तो हम तुम्हें जाने देंगे।’

'सच बताओ तो हम तुम्हें जाने देंगे'

जब उन बदमाशों ने महेश भट्ट से बोला कि 'सच बताओ तो हम तुम्हें जाने देंगे'। तब महेश अपनी जिंदगी का वो सच बोलने पर मजबूर हो गए जिसे उसका परिवार ने लंबे समय से छुपा रखा था। उन्होंने उन लड़कों को बताया कि ‘मेरे पिता हमारे साथ नहीं रहते। वो अपनी पत्नी और मेरी दूसरी मां के साथ अंधेरी में रहते हैं।’ महेश भट्ट ने आगे बताया कि मेरे इस खुलासे के बाद सब कुछ बदल गया। हवा बदल गई और उन दाढ़ी वाले लड़कों ने मुझे छोड़ दिया और मुझे वहां से जाने का इशारा किया।' उस दिन वो बच तो गए लेकिन उनकी जिदग पूरी तरह से बदल गई।

महेश ने स्वीकार किया कि इस अनुभव ने उसकी मां, शिरीन मोहम्मद अली के साथ उसके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। मां ने धीरे से कहा- ‘उसने मुझे अपनी जिंदगी से भावनात्मक रूप से बाहर कर दिया।’

इस घटना के बाद मां और मेरे रिश्ते बदल गए

बेटी पूजा से बात करते हुए महेश भट्ट ने स्वीकार किया कि इस अनुभव ने उनकी मां शिरीन मोहम्मद अली के साथ उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। मैंने अपनी मां को अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया। गौरतलब है कि महेश भट्ट नानाभाई भट्ट और शिरीन मोहम्मद अली के बेटे हैं। जिंदगी के इन कड़वे पलों का असर महेश भट्ट की फिल्मों में भी देखने को मिलता है। उसकी फिल्मों में दर्द और सच का एक अनोखा समागम दिखाई देता है। यहां तक कहा जाता है कि उनके निर्देशन में बनी फिल्म जख्म उसकी असल जिंदगी की सच्चाई को बयां करती है। इसके अलावा उनकी फिल्में ‘अर्थ’, और ‘डैडी’ में भी उनकी पर्सनल लाइफ की झलक देखने को मिलती है।

महेश भट्ट की फिल्मों के पोस्टर फोटो। (फोटो सोर्स: IMDb)

अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर निर्माता-निर्देशक महेश भट्ट अकसर अपनी जिंदगी से जुड़े किस्से-कहानियों को अपने फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं। आज वो जिस मुकाम पर हैं वहां तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने इसके लिए बहुत ठोकरें खाईं, बहुत मेहनत की तब जाकर उनको इंडस्ट्री में खास जगह मिली हैं। महेश भट्ट ने कई हिट और ब्लॉकबस्टर दीं। इसके अलावा उन्होंने कई नए चेहरों को भी इंडस्ट्री में लॉन्च किया है जिनमें अनुपम खेर (सारांश), राहुल रॉय और अनु अग्रवाल (आशिकी), पूजा भट्ट (दिल है कि मानता नहीं, सड़क), सुष्मिता सेन, मनोज बाजपेयी और कंगना रनौत (गैंगस्टर), इमरान हाशमी (फुटपाथ, मर्डर), मल्लिका शेरावत (मर्डर), और सनी लियोन (जिस्म 2) जैसे सितारों के नाम शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

छोटे के आने से पहले आया बड़े भाई गोला का मैसेज, मम्मी- पापा संग दी गुड न्यूज, पोस्ट वायरल
बॉलीवुड
'We are pregnant again', भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया ने अनाउंसमेंट की ये गुड न्यूज, पोस्ट वायरल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

07 Oct 2025 02:55 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘तुम्हारी मां वेश्या है, तो तुम्हारा नाम महेश क्यों है?’ बेटी के सामने फेमस डायरेक्टर ने खोला बचपन का घिनौना राज

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘मैंने मौत को करीब से देखा…’ सब धुंधला था 12 साल बाद राघव जुयाल ने किया एक खौफनाक खुलासा

'मैनें मौत को करीब से देखा...' सब धुंघला था 12 साल बाद राघव जुयाल ने किया ये खौफनाक खुलासा
बॉलीवुड

छोटे के आने से पहले आया बड़े भाई गोला का मैसेज, मम्मी- पापा संग दी गुड न्यूज, पोस्ट वायरल

'We are pregnant again', भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया ने अनाउंसमेंट की ये गुड न्यूज, पोस्ट वायरल
बॉलीवुड

Bihar Election: बिहार चुनाव लड़ने को तैयार हैं 25 साल की ये फेमस सिंगर, इस सीट से लड़ना चाहती हैं चुनाव

Maithili Thakur may contest Bihar assembly elections
बॉलीवुड

बीवी या गर्लफ्रेंड, किसके साथ काम करना है सबसे बड़ी गलती, सामने आया सैफ का चौंकाने वाला खुलासा

बीवी या गर्लफ्रेंड, किसके साथ काम करना है सबसे बड़ी गलती, सामने आया सैफ का चौंकाने वाला खुलासा
बॉलीवुड

इस ‘ड्रीम गर्ल’ पर मरते थे ये 3 सुपरस्टार, फिर भी 4 बच्चों के पिता संग रचाई शादी

इस 'ड्रीम गर्ल' पर मरते थे ये 3 सुपरस्टार, फिर भी 4 बच्चों के पिता संग रचाई शादी
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.