महेश भट्ट ने ‘झूठ’ बोलकर किया था ये काम, सालों बाद सच्चाई आई सामने

20 सितंबर 1948 को मुंबई में जन्मे महेश भट्ट का बचपन चुनौतियों से भरा था। उनके पिता नानाभाई भट्ट एक फिल्म निर्माता थे, लेकिन उन्होंने महेश की माँ शिरीन मोहम्मद अली से शादी नहीं की। इस वजह से महेश को बचपन में सामाजिक तानों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। घर की माली हालत भी कमजोर थी, लेकिन इन मुश्किलों ने उनके हौसले को और मजबूत किया। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने दम पर कुछ ऐसा करेंगे, जो दुनिया को याद रहे।