सलमान के पनवेल फार्महाउस में होगा सीक्रेट बर्थडे बैश, सिर्फ इन खास मेहमानों की होगी एंट्री?

Salman Khan 60th Birthday Private Party: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का जन्मदिन हमेशा की तरह इस बार भी खास होने वाला है। ताजा जानकारी के मुताबिक, ‘भाईजान’ के पनवेल फार्म हाउस में बर्थडे पार्टी रखी गई है। जिसकी तैयारी जोरो से चल रही है। इस बर्थडे बैश पार्टी में सिर्फ खास मेहमानों की एंट्री होने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि इस खास मौके पर कई डायरेक्टर सलमान को एक स्पेशल ट्रिब्यूट देने वाले हैं। चलिए आपको बताते हैं, कौन-कौन शामिल हो सकता है।