बॉलीवुड

सलमान के पनवेल फार्महाउस में होगा सीक्रेट बर्थडे बैश, सिर्फ इन खास मेहमानों की होगी एंट्री?

Salman Khan 60th Birthday: पनवेल फार्महाउस में सलमान के 60वें जन्मदिन की तैयारियां शुरू हो गई है। जहां डायरेक्टर सुपरस्टार को खास ट्रिब्यूट देने वाले हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 26, 2025

Salman Khan 60th Birthday

हैप्पी बर्थडे सलमान (इमेज सोर्स: एक्टर फैन एक्स स्क्रीनशॉट)

Salman Khan 60th Birthday Private Party: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का जन्मदिन हमेशा की तरह इस बार भी खास होने वाला है। ताजा जानकारी के मुताबिक, ‘भाईजान’ के पनवेल फार्म हाउस में बर्थडे पार्टी रखी गई है। जिसकी तैयारी जोरो से चल रही है। इस बर्थडे बैश पार्टी में सिर्फ खास मेहमानों की एंट्री होने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि इस खास मौके पर कई डायरेक्टर सलमान को एक स्पेशल ट्रिब्यूट देने वाले हैं। चलिए आपको बताते हैं, कौन-कौन शामिल हो सकता है।

कौन-कौन हो सकता है शामिल?

सलमान के 60वें जन्मदिन (Salman Khan 60th Birthday) पर एक बात तो तय है, इस प्राइवेट पार्टी में चुनिंदा लोगों ही शामिल होंगे। रिपोट्स इसमें परिवार के लोग, करीबी दोस्त और कुछ डायरेक्टर शामिल होंगे। खास बात ये है कि सलमान खान के 60वें जन्मदिन के खास सेलिब्रेशन के दौरान डायरेक्टरों के मैसेज वाला एक ट्रिब्यूट वीडियो दिखाया जाएगा।

एक सूत्र ने बताया कि इस इवेंट में शांति का माहौल रहेगा। हर बार की तरह सलमान आएंगे और केक काटेंगे। इसके बाद डिनर पार्टी की व्यवस्था रहेगी। केक काटने के बाद सलमान बाहर भी निकलेंगे, अपने फैंस के लिए… जहां हजारों की संख्या में लोग रहेंगे।

अपकमिंग फिल्म ‘बैटल ऑफ गैलवान’ में नजर आएंगे एक्टर

अपकमिंग फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ में बॉलीवुड स्टार सलमान खान मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। माना जा रहा है, यह साल 2026 की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म का टीजर एक्टर के बर्थडे पर यानी कल 27 दिसंबर, 2025 को रिलीज किया जा सकता है।

बता दें यह फिल्म सत्य घटना पर आधारित होने वाली है। 15 जून, 2020 को गैलवान क्षेत्र में हुई झड़प की कहानी फिल्म में दिखाई जाएगी। जहां 200 भारतीय सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र की रक्षा के लिए 1,200 चीनी लिबरेशन आर्मी के सैनिकों को धूल चटा दी थी।

सलमान खान के घर Beef बनता था… मैंने खाया है- दबंग के डायरेक्टर ने किया दावा, कहा- इसके गले में पट्टा डालूंगा
बॉलीवुड
Beef-Controversy

संबंधित विषय:

Entertainment

सलमान खान

Updated on:

26 Dec 2025 06:23 pm

Published on:

26 Dec 2025 06:14 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सलमान के पनवेल फार्महाउस में होगा सीक्रेट बर्थडे बैश, सिर्फ इन खास मेहमानों की होगी एंट्री?

बॉलीवुड

मनोरंजन

