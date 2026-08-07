बॉलीवुड के जाने-माने सलीम खान और उनकी पहली वाइफ(प्रथम नाम सुशीला चरक) सलमा के बड़े बेटे हैं सलमान खान। 27 दिसम्बर 1965 को इंदौर में जन्मे सलमान का असली नाम अब्दुल रशीद सलीम सलमान है। सलमान के दादा अफगानिस्तान से आकर भारत में मध्य प्रदेश में बस गए थे। उनकी मां मराठी हिंदू है। सलमान ने एक दफा खुद भी कहा है कि वे आधे हिंदू व आधे मुस्लिम हैं। उनके दो भाई अरबाज खान और सोहेल खान के अलावा दो बहनें अलवीरा और अर्पिता हैं। अलवीरा की शादी अभिनेता/निर्देशक अतुल अग्निहोत्री से हुई है। खान ने अपने भाईयों अरबाज व सोहेल की ही तरह बांद्रा स्थित सेंट स्टेनिस्लॉस हाई स्कूल के माध्यम से अपनी स्कूली शिक्षा समाप्त की। इससे पहले उन्होंने ग्वालियर स्थित सिंधिया स्कूल में अपने छोटे भाई अरबाज से साथ कुछ साल पढ़ाई की। सलमान ने अपने अभिनय कॅरियर की शुरुआत 1988 में आई फिल्म बीवी हो तो ऐसी से की। लेकिन फिल्म चली नहीं। इसके बाद 1989 में रिलीज हुई मैंने प्यार किया, जो सुपरहिट रही। इसके लिए उन्हें फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ न्यू कमर अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। सलमान की सुपरहिट फिल्मों में हम दिल दे चुके सनम (1999), तेरे नाम (2003), नो एन्ट्री (2005) और पार्टनर (2007), वांटेड (2009), दबंग (2010), रेडी (2011) और बॉडीगार्ड (2011), किक (2014), बजरंगी भाईजान (201५) आदि उल्लेखनीय फिल्में हैं। बता दें कि किक सलमान की पहली फिल्म है, जो 200 करोड़ के क्लब में शामिल हुई है। किक सलमान की सातवीं फिल्म है, जो 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। इससे पहले 6 फिल्में 100 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी हैं एक था टाइगर -198 करोड़, दबंग-2 - 158 करोड़, बॉडीगार्ड - 142 करोड़, दबंग - 145 करोड़, रेडी (2011 ) - 120 करोड़, जय हो -111 करोड़ है।

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