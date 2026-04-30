‘सुपरहीरो’ अवतार में नजर आएंगे सलमान खान, साउथ की इस एक्ट्रेस के साथ मचाएंगे धमाल, जानें फिल्म रिलीज डेट

इसी बीच, सलमान खान एक और बड़े प्रोजेक्ट में बिजी हैं। वह एक अनटाइटल्ड एक्शन फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जिसे वामशी पैडिपल्ली डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ नयनतारा नजर आएंगी। फिल्म को दिल राजू प्रेजेंट कर रहे हैं और इसे 2027 की ईद पर रिलीज करने की तैयारी है। कुल मिलाकर, सलमान खान के आने वाले प्रोजेक्ट्स फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं हैं, जहां एक तरफ सुपरहीरो अवतार देखने को मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ दमदार एक्शन फिल्म भी बड़े पर्दे पर धमाका करने को तैयार है।