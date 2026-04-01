Crime File: 355 किलो हीरोइन तस्करी में हो गया था बरी, एक किलो के फेर में हुआ एनकाउंटर

आयशा को अपने पुलिस अफसर बॉय फ्रेंड से नरी की खौफनाक योजना की खबर मिल गई। उसने नरी को सजा दिलवाने की चाल चली, लेकिन चाल नाकाम हो गई। नरी बरी हो गया। उसने आयशा का बलात्कार करने, चेहरा खराब करने और फिर कत्ल करने का फैसला किया। हालांकि, उसकी यह योजना मन में ही रह गई। कुछ ही समय बाद नरी खान को पुलिस ने विखरोली के पास 'एक किलो हीरोइन' ले जाने के आरोप में मुठभेड़ में ढेर कर दिया।