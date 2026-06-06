कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन खत्म, फाउंडर अभिजीत दीपके का अल्टीमेटम, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें नहीं अगले शनिवार फिर आएंगे



इस विरोध प्रदर्शन में सोनम वांगचुक भी शामिल हुए। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि केवल परीक्षा से जुड़े विवादों पर चर्चा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र में व्यापक सुधार की जरुरत है। वांगचुक ने सुझाव दिया कि जनप्रतिनिधियों और सरकारी वेतन पाने वाले अधिकारियों के बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अनिवार्य की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में तेजी आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जहां भी व्यवस्था में कमियां दिखाई दें, वहां नागरिकों को अपनी आवाज उठानी चाहिए। वांगचुक के अनुसार, यह विरोध किसी सरकार के खिलाफ अभियान नहीं बल्कि शिक्षा और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चिंता व्यक्त करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि देश के छात्र केवल निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद परीक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं।