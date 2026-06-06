जंतर-मंतर पर भावुक हुए अभिजीत दीपके, मां का नाम लेकर कही दिल छू लेने वाली बात

पुलिस ने घोषणा की कि आयोजकों ने जंतर-मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने का आह्वान किया। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करना और क्षेत्र को खाली करना शुरू कर दिया। आंदोलन समाप्त होने के बाद सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके और कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी कार्यक्रम स्थल से चले गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, तो अगले सप्ताहांत में भारत के शहरों में और जनता मंतर पर फिर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।