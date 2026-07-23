भारत को मिली बड़ी कामयाबी, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ‘कुशा’ का किया सफल परीक्षण

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन - डीआरडीओ (Defence Research and Development Organisation - DRDO) ने गुरुवार को ओडिशा तट पर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम 'कुशा' का सफल परीक्षण किया। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (LR-SAM) है। 'कुशा' मिसाइल सिस्टम को लंबी रेंज और ऊंचाई पर फाइटर जेट्स, मिसाइलों, ड्रोन्स और दुश्मन के बड़े विमानों सहित हवा से होने वाले कई तरह के खतरों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह परीक्षण एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य के खिलाफ किया गया जो तेज़ गति और ज़्यादा ऊंचाई वाले हवाई खतरे जैसा था, और जिसे मिसाइल सिस्टम ने सफलतापूर्वक रोक दिया।