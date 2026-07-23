‘आज रात CJP प्रोटेस्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की योजना नहीं’, अफवाहों पर दिल्ली पुलिस का बयान

उन्होंने कहा- उन छात्रों पर डंडे मारे गए। लाठीचार्ज हुआ। इलेक्ट्रिक करंट लगाया गया। वह सब हमारे बच्चे हैं। वो देश के भविष्य हैं। उनके साथ नाइंसाफी क्यों की जा रही है। सरकार उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही है। बातचीत से सब हल हो सकता है। यह बहुत शर्मनाक है।