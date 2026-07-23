CJP Protest: जंतर-मंतर के आसपास मोबाइल इंटरनेट सेवा अस्थायी रूप से बंद, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश

आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय गृह सचिव ने उपलब्ध परिस्थितियों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया। मंत्रालय के अनुसार, यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, संभावित सार्वजनिक आपात स्थिति को टालने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी संभावित अपराध के लिए उकसावे को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। आदेश में यह भी जिक्र किया गया है कि इंटरनेट सेवाओं के अस्थायी निलंबन को केंद्रीय गृह सचिव की मंजूरी प्राप्त है।