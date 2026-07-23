CJP Protest: दिल्ली पुलिस के रवैये से दुखी हुए भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी, कहा- लड़कियों को बुरी तरह पीटा गया, यह पीड़ादायक

मुरली मनोहर जोशी ने यह भी कहा कि छात्रों के प्रदर्शन को सिर्फ कानून-व्यवस्था की समस्या के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने बल प्रयोग के जरिए मामले को सुलझाने पर चिंता जताई। खासकर जब प्रदर्शन के दौरान महिलाओं और लड़कियों के साथ भी बुरा व्यवहार किया गया। उनके साथ मारपीट की गई। जो बहुत ही पीड़ादायक थी। ऐसी घटनाएं युवाओं और समाज के बड़े हिस्से को देश के विकास के लक्ष्य से दूर कर सकती हैं।