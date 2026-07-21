CJP प्रोटेस्ट में नया मोड़! पहले दिल्ली के DCP से मांगा जवाब, अब खुद जंतर मंतर पहुंच गए अरविंद केजरीवाल

दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर अब तक पांच FIR दर्ज की हैं। पुलिस के मुताबिक, कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की और पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। मामले की जांच के लिए 250 से अधिक वीडियो, CCTV फुटेज, ड्रोन कैमरे और बॉडी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि प्रदर्शन से पहले व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के जरिए लोगों को जुटाया गया था या नहीं। FIR भारतीय न्याय संहिता (BNS), आर्म्स एक्ट और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण कानून की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई हैं।