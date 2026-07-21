CJP प्रोटेस्ट में नया मोड़! पहले दिल्ली के DCP से मांगा जवाब, अब खुद जंतर मंतर पहुंच गए अरविंद केजरीवाल

CJP प्रोटेस्ट के बाद जंतर-मंतर पहुंचे अरविंद केजरीवाल। (इमेज सोर्स: ANI)
Arvind Kejriwal Jantar Mantar CJP Protest: देश में नीट पेपर लीक और CJP के विरोध प्रदर्शन को लेकर सियासी माहौल लगातार गरमाता जा रहा है। विपक्ष सरकार पर लगातार दबाव बना रहा है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले में बड़ा कदम उठाया है। पहले उन्होंने दिल्ली पुलिस के DCP को पत्र लिखकर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR और हिरासत में लिए गए लोगों की जानकारी मांगी। इसके कुछ ही समय बाद वह खुद जंतर-मंतर पहुंच गए और प्रदर्शन कर रहे युवाओं के समर्थन में खुलकर सामने आए।
अरविंद केजरीवाल ने जंतर-मंतर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि देशभर से बड़ी संख्या में युवा न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन सरकार उनकी बात सुनने के बजाय उन पर लाठीचार्ज करवा रही है। उन्होंने इसे गलत बताते हुए केंद्र सरकार से अपील की कि वह अहंकार छोड़कर छात्रों की मांगों पर ध्यान दे। केजरीवाल ने कहा कि ये देश के ही बच्चे हैं और इन्हें न्याय मिलना चाहिए।
इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली के DCP सचिन शर्मा को पत्र लिखा। उन्होंने जंतर-मंतर पर सोमवार को हुए CJP प्रदर्शन के बाद दर्ज सभी FIR और हिरासत में लिए गए लोगों की पूरी सूची सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कई लोगों को बिना किसी FIR के हिरासत में रखने की जानकारी मिली है। ऐसे लोगों को कानूनी सहायता मिल सके, इसलिए पूरी जानकारी तुरंत सार्वजनिक की जानी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर वह संसद मार्ग थाना भी पहुंचे।
दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर अब तक पांच FIR दर्ज की हैं। पुलिस के मुताबिक, कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की और पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। मामले की जांच के लिए 250 से अधिक वीडियो, CCTV फुटेज, ड्रोन कैमरे और बॉडी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि प्रदर्शन से पहले व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के जरिए लोगों को जुटाया गया था या नहीं। FIR भारतीय न्याय संहिता (BNS), आर्म्स एक्ट और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण कानून की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई हैं।
इस बीच विपक्ष (कांग्रेस) भी इस मुद्दे पर हमलावर है। कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। कि छात्रों को क्यों मारा। यह संविधान के खिलाफ है। दिल्ली पुलिस और सरकार इसका जवाब दे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भी सवाल खड़े किए। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खरगे ने तो सांकेतिक हथकड़ी दिखाई। पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी समेत कई बड़े नेता हिरासत में लिए गए। वहीं अब तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने भी ऐलान किया है कि वह दिल्ली पहुंचकर CJP के आंदोलन में शामिल होंगी।
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