NEET पेपर लीक पर पहली बार बोले पीएम नरेंद्र मोदी, कहा- दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा

नीट पेपर लीक पर बोले पीएम मोदी (Photo-IANS)
PM Narendra Modi on NEET paper leak: नीट पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पेपर लीक राजनीति का विषय नहीं है। छात्रों को लेकर सरकार संवेदनशील है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू (Kiren Rijiju) ने मंगल मिलन बैठक के बाद कही है।
बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक राष्ट्रीय चिंता का विषय है और इसे राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि इस मामले में शीर्ष कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
रिजिजू ने कहा कि बैठक में पीएम ने कहा कि हम छात्रों के साथ हैं। पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यह केवल केंद्र ही नहीं, बल्कि राज्यों की भी जिम्मेदारी है कि जहां भी पेपर लीक की घटनाएं हों, वहां कठोर कदम उठाए जाएं।
बता दें कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का यह बयान ऐसे समय आया है कि जब नीट पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन तेज हो गया है। सोमवार को सीजेपी ने संसद चलो मार्च का आयोजन किया था। वहीं सीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल ने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी और अपनी मांग रखीं।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एनडीए संसदीय दल की बैठक, जिसे अब 'मंगल मिलन' नाम दिया गया है, काफी सफल रही। प्रधानमंत्री ने सांसदों को कई अहम राष्ट्रीय मुद्दों पर मार्गदर्शन दिया और हाल के महीनों में देश की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने हाल में विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) और देश की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में हाल ही में निर्वाचित राज्यसभा सांसदों का भी स्वागत किया गया, जिनमें नितिन नवीन भी शामिल रहे।
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