NEET पेपर लीक पर पहली बार बोले पीएम नरेंद्र मोदी, कहा- दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा

PM Narendra Modi on NEET paper leak: नीट पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पेपर लीक राजनीति का विषय नहीं है। छात्रों को लेकर सरकार संवेदनशील है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू (Kiren Rijiju) ने मंगल मिलन बैठक के बाद कही है।