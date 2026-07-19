Delimitation Bill: क्या मोदी सरकार के परिसीमन बिल का समर्थन करेगी डीएमके? बयानों में दिखा विरोधाभास

बता दें कि इस बार मानसून सत्र में मोदी सरकार सदन में परिसीमन बिल को पेश नहीं करेगी। हालांकि इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि इस सत्र में सरकार बिल को पेश कर सकती है। दरअसल, सदन में अभी एनडीए के पास दो-तिहाई बहुमत नहीं है। सरकार चाहती है कि सदन में जब दो-तिहाई बहुमत होगा, तब ही इसको पेश किया जाएगा। क्योंकि जब पहले यह बिल सदन में आया था तो पास नहीं हो पाया।