मानसून सत्र में सदन में बीजेपी नहीं लाएगी परिसीमन बिल, जानें और कौनसे विधेयक हो सकते है पेश

वहीं इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थी मोदी सरकार मानसून सत्र के दौरान परिसीमन बिल को सदन में दोबारा पेश कर सकती है। लेकिन इस बार यह विधेयक सदन में नहीं आएगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2029 से पहले इस विधेयक को सदन में पास कराना बीजेपी का मुख्य एजेंडा माना जा रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि सदन में एनडीए के पास दो-तिहाई बहुमत नहीं है, इसलिए सरकार फिलहाल इसको पेश नहीं कर रही है।