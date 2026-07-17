Covid Alert: आंध्र प्रदेश में कोरोना की दस्तक, 12 मामले आए सामने, 4 मरीजों की मौत

उन्होंने् आगे कहा, 'एहतियात के तौर पर पावगड़ा तालुक में पांच चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। इन चेक पोस्टों पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और आशा कार्यकर्ताओं की तैनाती की गई है। फिलहाल पावगड़ा तालुक में बुखार के मामलों में कोई उल्लेखनीय बढ़ोतरी नहीं हुई है। यहां अब तक बुखार के लगभग 119 मामले दर्ज किए गए हैं। वर्तमान में राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 जांच कराने का कोई निर्देश नहीं है। हालांकि, जिला अस्पताल में हमारी अपनी लैब उपलब्ध है। आवश्यकता पड़ने पर जांच के लिए नमूने बेंगलुरु भी भेजे जाएंगे।'