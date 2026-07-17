क्या है EPFO की नई ‘VISHWAS 2026’ स्कीम? जानिए किस एम्प्लॉयर्स को मिलेगा फायदा और कैसे करें आवेदन?

‘विश्वास 2026’ के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा। एम्प्लॉयर्स को EPFO के एम्प्लॉयर पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या ई-साइन का इस्तेमाल करना होगा। ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। इसमें ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेजों का सत्यापन, डिजिटल प्रोसेसिंग और तय समय में सेटलमेंट ऑर्डर जारी किया जाएगा। वहीं स्कीम का लाभ लेने से पहले एम्प्लॉयर को यह सुनिश्चित करना होगा कि EPF & MP Act, 1952 की धारा 7Q या Social Security Code, 2020 की धारा 127 के तहत देय पूरा ब्याज जमा कर दिया गया हो। साथ ही आवेदक को यह लिखित घोषणा भी देनी होगी कि स्कीम के तहत विवाद सुलझने के बाद वह उसी मामले में आगे कोई अपील नहीं करेगा।