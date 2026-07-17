‘सेकंड क्लास पैसेंजर कहना बंद करें’, सुप्रीम कोर्ट से रेलवे को झटका, 4 हफ्ते में 8 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऑर्डर

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह की बेंच ने साफ कहा कि क्लास का नाम सिर्फ कोच पर लगे, व्यक्ति पर नहीं। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि भारत में वर्ग विभेद का लंबा इतिहास रहा है। ऐसे में यात्री को 'सेकंड क्लास' कहना आहत करने वाला है।