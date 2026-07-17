Ahmedabad News: खाद्य विभाग की कार्रवाई, बच्चों के स्नैक्स में मिला प्रतिबंधित ऑयल सॉल्यूबल डाई, 75 हजार पैकेट जब्त

जांच के दौरान पता चला कि इन उत्पादों का वितरण अमराईवाड़ी स्थित एक एजेंसी से किया जा रहा था। शुक्रवार को फूड विभाग की टीम ने वहां निरीक्षण किया, जहां विभिन्न प्रकार के स्नैक्स का बड़ा भंडार मिला। प्राथमिक जांच में इन उत्पादों के भी सब-स्टैंडर्ड अथवा असुरक्षित होने की आशंका के आधार पर करीब 3.75 लाख रुपए मूल्य के पैकेटों को 'स्टॉप सेल' के तहत बिक्री से रोक दिया गया और वितरण इकाई को सील कर दिया गया।