महिला ने बेटी के साथ कुएं में कूदकर की आत्महत्या

राजकोट. अमरेली जिले की खांभा तहसील के नानी धारी गांव के पास बुधवार शाम प्रेम संबंधों की रंजिश में जानलेवा हमले में जयराज धाखड़ा की मौत हो गई, जबकि शक्तिराज वाघेला घायल हो गया।

शिकायतकर्ता गौतम वाळा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, वे इंगोराला से नानी धारी लौट रहे थे। उनके आगे जयराज अपनी बाइक पर शक्तिराज को बैठाकर जा रहे थे। गोविंद मांगरोलिया के खेत के पास पीछे से आई एक कार ने जयराज की बाइक को टक्कर मार दी।

कार से कथारिया निवासी मयूर वरू तथा तीन अन्य अज्ञात व्यक्ति नीचे उतरे। उनके पास हथियार थे। मयूर ने जयराज के सिर पर तलवार से वार किया। अन्य व्यक्तियों ने भी हथियारों से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आए शक्तिराज को भी लोहे के पाइप से पीटा। हमले के दौरान आरोपियों ने "प्रेम संबंध क्यों किया?" कहते हुए जान से मारने की धमकी भी दी।

इसके बाद कार में बैठकर चारों व्यक्ति फरार हो गए। इसके बाद 108 एंबुलेंस और 112 पुलिस को सूचना दी गई। दोनों घायलों को खांभा सरकारी अस्पताल ले जाया गया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने जयराज को मृत घोषित कर दिया, जबकि शक्तिराजभाई का इलाज जारी है।

शिकायत के अनुसार, जयराज ने सुमिला के साथ प्रेम विवाह किया था। हालांकि, इससे पहले सुमिला की सगाई मयूर वरू के साथ हुई थी। इसी रंजिश और प्रेम संबंध के कारण यह हमला किया गया। इस संबंध में मयूर वरू और तीन अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, जान से मारने की धमकी सहित विभिन्न धाराओं के तहत खांभा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया।