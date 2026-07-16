Ahmedabad: एंटी ड्रोन, गजरक्षक, दिव्य नेत्र वैन, पिनाक सिस्टम से रथयात्रा पर रखी नजर

शहर पुलिस ने रथयात्रा की सुरक्षा में स्मार्ट पुलिसिंग का उपयोग किया, जिसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ), वर्चुअल रियलिटी, 3डी मैपिंग और आधुनिक मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। पूरे मार्ग पर 100 से अधिक ड्रोन से लाइव निगरानी की गई। हाथियों की सुरक्षा और निगरानी के लिए जीपीएस, सीसीटीवी और डेसिबल मीटर लगाए गए। बॉडी वॉर्न कैमरे, हाईटेक वायरलेस सिस्टम, एआइ वॉयस बॉट, एंटी-ड्रोन गन तथा संदिग्ध व्यक्तियों और अपराधियों की पहचान के लिए एआइ फेस रिकग्निशन कैमरे से नजर रखी गई। पहली बार गजरक्षक सिस्टम और दिव्य नेत्र वैन का इस्तेमाल किया गया। बीते साल एक हाथी के बिफर जाने के चलते इस बार हाथियों पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्हें भूख, गर्मी और डीजे व साउंड सिस्टम की आवाज परेशान न करे उसका विशेष ध्यान रखा गया। उन्हें काफी आगे चलाया गया। इस साल अन्य सालों की तुलना में पहले हाथी सरसपुर और निज मंदिर पहुंच गए थे।