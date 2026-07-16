अहमदाबाद: 27 साल की शादी के बाद पत्नी के एक्ट्रामैरिटल अफेयर का खुलासा; पति ने घर में छुपाकर लगाया रिकॉर्डर, कोर्ट पहुंचा मामला

27 साल की शादी के बाद पत्नी के एक्ट्रामैरिटल अफेयर का खुलासा, ( फोटो सोर्स- AI )
Ahmedabad businessman wife extramarital affair: गुजरात के अहमदाबाद शहर से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 27 साल पुराने शादीशुदा रिश्ते का अंत कोर्ट-कचहरी के चक्करों में बदल गया है। अहमदाबाद के एक बिजनेसमैन ने अपनी पत्नी के खिलाफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर (शादीशुदा जिंदगी से बाहर संबंध) का आरोप लगाते हुए स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाया है। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी का एक जिम में मिले परिचित व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध चल रहा है। इस शिकायत पर कड़ा रुख अपनाते हुए अदालत ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को इन आरोपों की औपचारिक जांच करने और 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
व्यवसायी ने कोर्ट को बताया कि सबसे पहले उसकी पत्नी के व्यवहार में अचानक आए बदलावों, उनके दो बच्चों और पड़ोसियों द्वारा जताई गई चिंताओं के कारण उसका शक गहराया। पति का आरोप है कि जब वह काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता था, तो वह व्यक्ति अक्सर उनके घर आता था और फोन व वीडियो कॉल के जरिए उसकी पत्नी के साथ लगातार संपर्क में रहता था।
अपने शक को हकीकत में बदलने और सबूत जुटाने के लिए पति ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने अपनी पत्नी को बताए बिना घर के अंदर एक छुपा हुआ ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। पति का दावा है कि इन रिकॉर्डिंग्स से दोनों के बीच रोमांटिक संबंधों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा, बिजनेसमैन ने यह भी आरोप लगाया कि उसने बाद में दोनों का पीछा भी किया, जहां उसने उन्हें एक गाड़ी में साथ घूमते हुए देखा।
यह घरेलू विवाद तब और बढ़ गया जब इसमें पारिवारिक संपत्ति और बैंक लॉकर का मामला जुड़ गया। पति को डर था कि जॉइंट बैंक लॉकर में रखे कीमती सामान को उसकी पत्नी गायब कर सकती है, इसलिए उसने सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर उस अकाउंट और लॉकर को फ्रीज करा दिया।
लॉकर फ्रीज होने के बाद मामला पूरी तरह पलट गया। व्यवसायी का आरोप है कि उसकी पत्नी के प्रेमी ने उसे फोन किया और घर से रिकॉर्ड की गई सभी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स सौंपने की मांग की। कोर्ट में दाखिल शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने बिजनेसमैन को धमकी दी कि अगर उसने रिकॉर्डिंग्स नहीं दीं, तो उसे 1 करोड़ रुपए के झूठे वित्तीय विवाद (Financial Fraud Case) में फंसा दिया जाएगा।
इस पूरे घटनाक्रम से परेशान बिजनेसमैन ने अदालत को बताया कि लगातार चल रहे इस विवाद और धमकियों के कारण वह गंभीर मानसिक तनाव और डिप्रेशन से गुजर रहा है, और समाज में उसके परिवार को भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। उसने अदालत को सूचित किया कि उसने इससे पहले स्थानीय पुलिस और साइबर अपराध अधिकारियों से भी संपर्क किया था, लेकिन तब उसकी शुरुआती शिकायतों पर कोई औपचारिक कार्रवाई नहीं हुई थी। अब अदालत के ताजा निर्देश के बाद साइबर क्राइम पुलिस इन सभी दावों और पति द्वारा सौंपे गए डिजिटल सबूतों की गहनता से जांच कर रही है।
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