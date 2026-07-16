अहमदाबाद: 27 साल की शादी के बाद पत्नी के एक्ट्रामैरिटल अफेयर का खुलासा; पति ने घर में छुपाकर लगाया रिकॉर्डर, कोर्ट पहुंचा मामला

Ahmedabad businessman wife extramarital affair: गुजरात के अहमदाबाद शहर से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 27 साल पुराने शादीशुदा रिश्ते का अंत कोर्ट-कचहरी के चक्करों में बदल गया है। अहमदाबाद के एक बिजनेसमैन ने अपनी पत्नी के खिलाफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर (शादीशुदा जिंदगी से बाहर संबंध) का आरोप लगाते हुए स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाया है। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी का एक जिम में मिले परिचित व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध चल रहा है। इस शिकायत पर कड़ा रुख अपनाते हुए अदालत ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को इन आरोपों की औपचारिक जांच करने और 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।