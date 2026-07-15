अमृत भारत स्टेशन योजना में 7 करोड़ से गोधरा रेलवे स्टेशन का कायाकल्प

स्टेशन के वर्तमान 4000 वर्गमीटर सर्कुलेटिंग एरिया के साथ 1500 वर्गमीटर के नए प्रवेश क्षेत्र का विकास किया है, जबकि 2000 वर्गमीटर क्षेत्र में सुव्यवस्थित स्कूटर पार्किंग तथा 2000 वर्गमीटर क्षेत्र में आधुनिक एप्रोच रोड का निर्माण भी किया है।

यात्रियों को धूप, बारिश एवं प्रतिकूल मौसम से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्लेटफॉर्म संख्या 1, 2/3 एवं 4/5 पर कुल 3000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में कवर ओवर प्लेटफॉर्म (सीओपी) का निर्माण किया है।

आकर्षक सौंदर्यीकरण, प्रतीक्षालयों एवं आंतरिक क्षेत्रों का आधुनिकीकरण, शौचालयों का उन्नयन तथा अतिरिक्त शौचालयों का निर्माण भी किया है। स्टेशन को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक, स्वच्छ एवं आधुनिक स्वरूप प्रदान किया गया है।