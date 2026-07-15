भक्तों को दर्शन देने आज नगर भ्रमण पर निकलेंगे भगवान जगन्नाथ

इससे पहले सुबह चार बजे मंदिर में मंगला आरती होगी। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परिवार सहित शामिल होंगे। इसके बाद सुबह साढ़े चार बजे भगवान को विशेष खिचड़ी का भोग अर्पित किया जाएगा। इस दौरान पारंपरिक आदिवासी नृत्य और रास-गरबा की प्रस्तुतियों के बीच भगवान को रथों पर विराजमान कराया जाएगा। यात्रा की अगुवाई 18 सजे-धजे गजराज करेंगे। इनके पीछे 101 सुशोभित ट्रक, 30 अखाड़े, 18 भजन मंडलियां और 3 बैंड बाजा वाले रहेंगे। रथों को खींचने के लिए भारी संख्या में साधु-संतों के अलावा एक हजार से अधिक खलासी भी मौजूद रहेंगे। देशभर से आए करीब ढाई हजार साधु-संत भी रथयात्रा की शोभा बढ़ाएंगे। परंपरा के अनुसार दोपहर में सरसपुर स्थित रणछोड़ राय मंदिर में भगवान का ननिहाल में स्वागत होगा, जहां विशेष भोग अर्पित किया जाएगा।