15 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘नेक्टर ना होता तो आज 3 लाशें होतीं’,पालतू डॉगी ने तेंदुए से मोर्चा ले भगा दिया, पर चली गई उसकी जान

दक्षिण गुजरात का यह इलाका, यानी नवसारी, सूरत, तापी और डांग जिला, तेंदुओं का घर माना जाता है। यहां इंसानों की बस्तियों के बिल्कुल करीब बड़ी तादाद में तेंदुए रहते हैं।
3 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Abhishek Mehrotra

Jul 15, 2026

German Shepherd fights leopard

पालतू जर्मन शेफर्ड ने बचाई तीन मजदूरों की जान ।

Nectar Dog Leopard Fight Navsari: रात करीब सवा बारह बजे का वक्त था। गुजरात के नवसारी जिले के गोधवानी गांव में एक आम के बगीचे में तीन मजदूर खुले में चारपाई डालकर सो रहे थे। पास ही एक चारपाई से बंधा था एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता, नाम था नेक्टर। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है।

देर रात पास के खेत से एक तेंदुआ चुपचाप निकला और सोते हुए मजदूरों की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन इतनी रात में भी जग रहे नेक्टर की नजर उस पर पड़ चुकी थी। वह जोर-जोर से भौंकने लगा और तेंदुए को ललकारने लगा। भौंकने की आवाज से तीनों मजदूर नींद से जाग गए और सामने जो नजारा था, वो किसी की भी रूह कंपा दे। नेक्टर और तेंदुए के बीच खूनी लड़ाई छिड़ चुकी थी।

मजदूर मौका देखकर सुरक्षित जगह भाग निकले। लेकिन नेक्टर, जो चारपाई से जंजीर से बंधा था, वहीं डटा रहा। तेंदुए ने उसके सीने और पसलियों पर गहरे पंजे मारे और मांस के टुकड़े नोच डाले। कुछ ही देर में तेंदुआ अंधेरे में गायब हो गया, और पीछे छूट गया लहूलुहान नेक्टर, जिसने वहीं दम तोड़ दिया।

जर्मन शेफर्ड ने बचाई तीन मजदूरों की जान

यह बगीचा नवसारी के डॉक्टर विशाल पटेल का है, जो पास के वांसदा तालुका में एक अस्पताल चलाते हैं। मंगलवार सुबह जब उन्हें बगीचे के केयरटेकरों से यह खबर मिली, तो वो टूट गए। डॉक्टर पटेल ने कहा, ‘अगर नेक्टर वहां नहीं होता, तो केतन पटेल, क्रुणाल पटेल और हरेश भोया - इन तीनों मजदूरों की जान पर बन आती।‘

पिछले ढाई साल से नेक्टर सिर्फ एक पालतू कुत्ता नहीं, बल्कि डॉक्टर पटेल के परिवार का हिस्सा बन चुका था। दो महीने की उम्र में एक पेट शॉप से लाया गया यह जर्मन शेफर्ड घर के सबसे प्यारे सदस्यों में से एक था। ‘नेक्टर मेरा कुत्ता नहीं, मेरा बच्चा था। रोज शाम को अस्पताल से लौटकर उसके साथ खेलना ही दिनभर की थकान मिटाने का जरिया होता था,’ डॉक्टर पटेल ने भारी मन से बताया। पिछले कुछ महीनों से नेक्टर को बगीचे की रखवाली के लिए वहीं रखा गया था।

बड़ी संख्या में तेंदुए पाए जाते हैं इस इलाके में

दक्षिण गुजरात का यह इलाका, यानी नवसारी, सूरत, तापी और डांग जिला, तेंदुओं का घर माना जाता है। यहां इंसानों की बस्तियों के बिल्कुल करीब बड़ी तादाद में तेंदुए रहते हैं। वांसदा नेशनल पार्क, पूर्णा वन्यजीव अभयारण्य और शूलपाणेश्वर अभयारण्य जैसे छोटे संरक्षित इलाकों को छोड़ दें, तो यहां का पहाड़ी और जंगली इलाके में तेंदुए बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। नवसारी जिले की करीब 70 फीसदी जमीन खेती की है, और गन्ने के खेत तेंदुओं के लिए एकदम मुफीद ठिकाना हैं। तेंदुआ बेहद चालाक और फुर्तीला जानवर होता है, जो इंसानों के आसपास रहना सीख चुका है क्योंकि यहां उसे आसानी से शिकार मिल जाता है जैसे-मवेशी, पालतू कुत्ते, और कचरे के ढेर में पड़ा खाना।

नेक्टर ने जमकर लिया मोर्चा

घटना की जानकारी मिलते ही डॉक्टर पटेल ने वन विभाग को सूचना दी। चिखली के वन अधिकारी किशोर पटेल मौके पर पहुंचे और बगीचे में तेंदुए के पंजों के निशान मिले। उन्होंने कहा, ‘हमने नेक्टर के शरीर पर लगे जख्म देखे हैं, इससे साफ है कि दोनों जानवरों के बीच बहुत भीषण लड़ाई हुई थी। हमने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया है।‘वन अधिकारी ने डॉक्टर पटेल को यह सलाह भी दी कि आगे से मजदूरों को खुले में सोने न दिया जाए, ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो।

नेक्टर की कहानी अब सिर्फ एक कुत्ते की मौत की खबर नहीं रह गई। यह उस वफादारी की मिसाल बन गई है, जो हर कुत्ते के डीएनए में बसी होती है, अपने परिवार के लिए जान की बाजी लगा देना, बिना ये सोचे कि सामने कौन खड़ा है।

छह दशक बाद गिर जंगल में फिर से गूंज रही है ‘इंडियन ग्रे हॉर्नबिल’ पक्षियों की चहचहाहट

ये भी पढ़ें
After six decades, the chirping of Indian Grey Hornbills echoes once again in the Gir forest

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Video viral

viral news

Updated on:

15 Jul 2026 09:08 pm

Published on:

15 Jul 2026 09:08 pm

Hindi News / National News / ‘नेक्टर ना होता तो आज 3 लाशें होतीं’,पालतू डॉगी ने तेंदुए से मोर्चा ले भगा दिया, पर चली गई उसकी जान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

TMC छोड़ने के बाद भी खत्म नहीं हुआ ममता बनर्जी से मोह, मदन मित्रा जाते-जाते दे दिया बड़ा बयान

TMC Crisis News
राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल में 'नॉन-हलाल मूवमेंट' का ऐलान, संत बोले- पीएम मोदी के जन्मदिन तक पूरा सिस्टम होगा तैयार

Antorbodh Foundation Non-Halal Movement
कोलकाता

IRCTC ने लॉन्च किया नई टिकट बुकिंग वेबसाइट का बीटा वर्जन, आसान इंटरफेस और तेज बुकिंग का मिलेगा अनुभव

IRCTC Beta Website
राष्ट्रीय

Wasseypur Gangster: वासेपुर का एक और गैंगस्टर शाकिब अफजल अंबिकापुर में छिपा रहा 15 साल, गैंगस्टर शब्बीर का संभाल रहा था कारोबार

Wasseypur Gangster
अंबिकापुर

अभिषेक ने मुझे जेल भेजा, TMC नेता अनुब्रत मंडल का बड़ा आरोप, ममता से 4 बार की थी शिकायत

Trinamool Congress Crisis
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.