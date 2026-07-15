‘नेक्टर ना होता तो आज 3 लाशें होतीं’,पालतू डॉगी ने तेंदुए से मोर्चा ले भगा दिया, पर चली गई उसकी जान

दक्षिण गुजरात का यह इलाका, यानी नवसारी, सूरत, तापी और डांग जिला, तेंदुओं का घर माना जाता है। यहां इंसानों की बस्तियों के बिल्कुल करीब बड़ी तादाद में तेंदुए रहते हैं। वांसदा नेशनल पार्क, पूर्णा वन्यजीव अभयारण्य और शूलपाणेश्वर अभयारण्य जैसे छोटे संरक्षित इलाकों को छोड़ दें, तो यहां का पहाड़ी और जंगली इलाके में तेंदुए बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। नवसारी जिले की करीब 70 फीसदी जमीन खेती की है, और गन्ने के खेत तेंदुओं के लिए एकदम मुफीद ठिकाना हैं। तेंदुआ बेहद चालाक और फुर्तीला जानवर होता है, जो इंसानों के आसपास रहना सीख चुका है क्योंकि यहां उसे आसानी से शिकार मिल जाता है जैसे-मवेशी, पालतू कुत्ते, और कचरे के ढेर में पड़ा खाना।