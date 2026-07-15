IRCTC ने लॉन्च किया नई टिकट बुकिंग वेबसाइट का बीटा वर्जन, आसान इंटरफेस और तेज बुकिंग का मिलेगा अनुभव

IRCTC New Website: ट्रेन टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ा बदलाव शुरू किया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने अपनी नई वेबसाइट का बीटा वर्जन जारी कर दिया है। फिलहाल इसे टेस्टिंग के लिए सीमित रूप से उपलब्ध कराया गया है, ताकि यात्री इसका इस्तेमाल कर अपने सुझाव दे सकें। यूजर्स के फीडबैक के आधार पर वेबसाइट में जरूरी बदलाव किए जाएंगे और इसके बाद इसे सभी के लिए लॉन्च किया जाएगा।