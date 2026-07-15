अभिषेक ने मुझे जेल भेजा, TMC नेता अनुब्रत मंडल का बड़ा आरोप, ममता से 4 बार की थी शिकायत

उन्होंने दावा किया कि चुनाव में पार्टी की हार के बाद उन्होंने ममता बनर्जी से चार बार फोन पर बात की थी और उनसे अभिषेक बनर्जी को पार्टी से हटाने की गुहार लगाई थी। उन्होंने इस दौरान बड़ा ​दावा किया कि पार्टी का यही रवैया रहा, तो भविष्य में टीएमसी में कोई भी बड़ा नेता तो दूर कार्यकर्ता तक भी नहीं बचेंगे। यही कारण है कि आज पार्टी में बिखराव हो रहा है और कई बड़े नेता पार्टी से किनारा कर चुके हैं। आगामी दिनों में कुछ और बड़े नेता पार्टी छोड़ने की घोषणा कर सकते हैं।