TMC Crisis: पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर ममता बनर्जी का पलटवार, बोलीं- ‘भाजपा ने कुछ ‘गद्दारों’ को चुना है क्योंकि उनके पास संगठन नहीं है’

ममता बनर्जी(फोटो-IANS)
Mamata Banerjee: ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में भगदड़ खत्म होने के नाम नहीं ले रही है। पहले ही कई नेताओं के पार्टी छोड़कर अलग गुट बनाने के बाद अब करीबी नेता और ममता सरकार में मंत्री रहे मदन मित्रा ने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। इसके बाद ममता बनर्जी ने एक वीडियो जारी करके अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं बीजेपी पर भी करारा हमला किया। अपने वीडियो मैसेज में ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा ने कुछ 'गद्दारों' को चुना है क्योंकि उनके पास संगठन नहीं है।
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