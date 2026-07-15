15 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का भाई शालिग्राम गर्ग गिरफ्तार, जमीन विवाद में किसान को गोली मारने का आरोप

Dhirendra Shastri Brother arrest: कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में दर्ज गोलीकांड मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन पर जमीन विवाद के दौरान एक व्यक्ति को गोली मारने का आरोप है।
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Anand Shekhar

Jul 15, 2026

Dhirendra Shastri brother shaligram garg

धीरेन्द्र शास्त्री और शालिग्राम गर्ग

Dhirendra Shastri Brother Shaligram Garg: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के राजनगर पुलिस थाना क्षेत्र के कोड़ा गांव में हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें कथावचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग भी शामिल हैं। उन पर जमीन के एक कथित विवाद के दौरान मोतीलाल कुशवाहा को गोली मारने का आरोप है। पुलिस अभी दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

यह है पूरा मामला

घायल मोतीलाल कुशवाहा और उनके परिवार का आरोप है कि शालिग्राम गर्ग अपने साथियों के साथ मिलकर ब्रज किशोर पांडे नाम के एक ग्रामीण की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने आए थे। जब इसका विरोध किया गया, तो गोलीबारी की घटना हुई। घायल मोतीलाल कुशवाहा का कहना है कि क्षेत्र के किसानों पर जमीन बेचने का दबाव बनाया जा रहा है। आरोप है कि जो किसान जमीन बेचने से इनकार करते हैं, उन्हें धमकाया और मारपीट की जाती है। पुलिस ने शालिग्राम गर्ग समेत नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

मिली जानकारी के अनुसार राजनगर थाना पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार घायल किसान मोतीलाल कुशवाहा ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग समेत 4 लोगों पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है। पुलिस ने शालिग्राम गर्ग, अंकित मिश्रा, सतीष घोषी और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

वर्ष 2023 में भी शालिग्राम हुआ था ​गिरफ्तार

पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग के खिलाफ फरवरी 2023 मे भी गढ़ा गांव में अनुसूचित जाति की बेटी की शादी में पिस्टल लेकर धमकाने, मारपीट के वायरल वीडियो के मामले में केस दर्ज हुआ था। मामले में जांच के बाद आरोपी शालिग्राम को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

वायरल वीडियो व पीड़ित परिवार के बयानों के आधार पर पुलिस ने मारपीट, धमकाने, संपति को नुकसान पहुंचाने, जान से मारने की धमकी समेत एससी एसटी एक्ट आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में दर्ज केस में ​किया था। मामले में एक अन्य आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

UP में गठबंधन पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, बोले- राजनीतिक ताकत होगी तभी होगी बातचीत

ये भी पढ़ें
Chirag Paswan

खबर शेयर करें:

Updated on:

15 Jul 2026 07:08 pm

Published on:

15 Jul 2026 06:18 pm

Hindi News / National News / धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का भाई शालिग्राम गर्ग गिरफ्तार, जमीन विवाद में किसान को गोली मारने का आरोप

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘एक दिन पहले उन्होंने कहा था- मुझे धमकाया जा रहा’, मदन मित्रा के TMC छोड़ने पर ममता बनर्जी का बयान

Mamata Banerjee news
राष्ट्रीय

India First Hydrogen Train: अब बिना धुएं दौड़ेगी ट्रेन! भारत की पहली Hydrogen Train में क्या है इतना खास?

PM Modi Hydrogen Train Launch
राष्ट्रीय

SIR 2026 Update: मतदाता सूची संशोधन पर EC का बड़ा फैसला, कई राज्यों में SIR प्रक्रिया की तारीख में बदलाव

SIR Schedule 2026
राष्ट्रीय

TMC Crisis: पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर ममता बनर्जी का पलटवार, बोलीं- ‘भाजपा ने कुछ ‘गद्दारों’ को चुना है क्योंकि उनके पास संगठन नहीं है’

TMC
राष्ट्रीय

मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 को दी मंजूरी, जानें इससे क्या होगा फायदा

PM Narendra Modi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.