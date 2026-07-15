धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का भाई शालिग्राम गर्ग गिरफ्तार, जमीन विवाद में किसान को गोली मारने का आरोप

घायल मोतीलाल कुशवाहा और उनके परिवार का आरोप है कि शालिग्राम गर्ग अपने साथियों के साथ मिलकर ब्रज किशोर पांडे नाम के एक ग्रामीण की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने आए थे। जब इसका विरोध किया गया, तो गोलीबारी की घटना हुई। घायल मोतीलाल कुशवाहा का कहना है कि क्षेत्र के किसानों पर जमीन बेचने का दबाव बनाया जा रहा है। आरोप है कि जो किसान जमीन बेचने से इनकार करते हैं, उन्हें धमकाया और मारपीट की जाती है। पुलिस ने शालिग्राम गर्ग समेत नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।