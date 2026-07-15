UP में गठबंधन पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, बोले- राजनीतिक ताकत होगी तभी होगी बातचीत

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, कि आने वाले दिनों में पार्टी विस्तार की सोच के साथ आगे बढ़ रही है। हम पूरे देश में संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। इसी सोच के साथ, पार्टी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में भी अपने संगठन को मजबूत करना है। उन्होने बताया कि, लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) ने यह फैसला किया है कि हमारी पार्टी के संस्थापक और मेरे पिता राम विलास पासवान की जयंती इस साल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मनाई जाएगी।