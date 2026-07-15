बांकीपुर से RJD कैंडिडेट की गाड़ी पर भगवान राम का झंडा, सवाल पूछने पर कहा- इससे चुनाव जीत जाती तो राजनीति अलग होती

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर बिहार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा- तेजस्वी यादव जानते हैं कि राजद लगातार हार रही है, इसलिए एक और हार तय है। हो सकता है कि वे अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दें। इसीलिए वे बेफिक्र दिख रहे हैं। भाजपा लगातार यह सीट जीतती रही है और NDA ने अपना विकास का एजेंडा जारी रखा है। भाजपा ने एक कार्यकर्ता को टिकट देकर पूरे बिहार के युवाओं का सम्मान किया है।