8वें वेतन आयोग का बड़ा अपडेट: 2.1, 2.5 और 3.0 फिटमेंट फैक्टर पर सैलरी का पूरा गणित

इसी तरह, पे लेवल 10 के कर्मचारियों के लिए, मौजूदा 56,100 रुपये की बेसिक पे 2.1 फिटमेंट फैक्टर के तहत लगभग 1.18 लाख रुपये, 2.5 फिटमेंट फैक्टर के साथ 1.40 लाख रुपये और 3.0 फिटमेंट फैक्टर के तहत 1.68 लाख रुपये हो सकती है।

इस अनुमान से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि 8वें वेतन आयोग द्वारा सुझाया गया अंतिम फिटमेंट फैक्टर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संशोधित वेतन ढांचे पर कितना बड़ा असर डाल सकता है।