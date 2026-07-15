BJP विधायक का चुनाव रद्द करने की याचिका खारिज, मणिपुर हाईकोर्ट ने कहा- टेक्नोलॉजी को इंजीनियरिंग लिखना कोई बड़ा फ्रॉड नहीं

Manipur High court decision: मणिपुर हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता ओकरम जॉय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया और 2022 के लांगथाबल विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार करम श्याम की जीत को बरकरार रखा। 14 जुलाई को सुनाए गए फैसले में चीफ जस्टिस एम. मुरलीधरन ने कहा कि करम श्याम ने अपने चुनावी हलफनामे में जो गलत जानकारी दी थी, वह इतनी अहम नहीं थी कि उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाए या चुनाव का नतीजा ही बदल दिया जाए। कोर्ट ने माना कि टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की डिग्री को टेक्सटाइल इंजीनियरिंग बताना जरूरी जानकारी न देना या गुमराह करने वाली बात नहीं माना जा सकता।