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BJP विधायक का चुनाव रद्द करने की याचिका खारिज, मणिपुर हाईकोर्ट ने कहा- टेक्नोलॉजी को इंजीनियरिंग लिखना कोई बड़ा फ्रॉड नहीं

Manipur High Court on Karam Shyam: मणिपुर हाईकोर्ट ने 2022 के लांगथाबल विधानसभा चुनाव में BJP उम्मीदवार करम श्याम की जीत को बरकरार रखते हुए कांग्रेस प्रत्याशी ओकरम जॉय सिंह की चुनाव याचिका खारिज कर दी।
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भारत

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Anand Shekhar

Jul 15, 2026

karan shayam manipur high court

मणिपुर हाई कोर्ट (फ़ोटो- https://hcmimphal.nic.in/)

Manipur High court decision: मणिपुर हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता ओकरम जॉय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया और 2022 के लांगथाबल विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार करम श्याम की जीत को बरकरार रखा। 14 जुलाई को सुनाए गए फैसले में चीफ जस्टिस एम. मुरलीधरन ने कहा कि करम श्याम ने अपने चुनावी हलफनामे में जो गलत जानकारी दी थी, वह इतनी अहम नहीं थी कि उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाए या चुनाव का नतीजा ही बदल दिया जाए। कोर्ट ने माना कि टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की डिग्री को टेक्सटाइल इंजीनियरिंग बताना जरूरी जानकारी न देना या गुमराह करने वाली बात नहीं माना जा सकता।

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Updated on:

15 Jul 2026 04:10 pm

Published on:

15 Jul 2026 04:10 pm

Hindi News / National News / BJP विधायक का चुनाव रद्द करने की याचिका खारिज, मणिपुर हाईकोर्ट ने कहा- टेक्नोलॉजी को इंजीनियरिंग लिखना कोई बड़ा फ्रॉड नहीं

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