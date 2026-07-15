‘मैं पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में वकील हूं, मुझे परेशान किया जा रहा’, महिला एडवोकेट की दलील सुनकर CJI ने क्या कहा?

इसके अलावा, सीजेआई ने बुधवार को एक और महत्वपूर्ण मामले की। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें उसने नैनीताल से हाई कोर्ट बेंच को दूसरी जगह ले जाने पर जनमत संग्रह कराने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। यह रोक हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की सीधी अपील के बाद लगाई गई थी।