E20 Petrol: ई-20 पेट्रोल में मिलावट को लेकर पेट्रोलियम कंपनी सख्त! 3 हजार से ज्यादा पंपों पर हुई शुद्धता जांच, नतीजा क्या निकला?

E20 Petrol: देशभर में E20 पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार तरह-तरह के दावे और वीडियो वायरल हो रहे हैं। कई पोस्ट में पेट्रोल में पानी की मिलावट दिखाकर इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन दावों के बीच देश की प्रमुख तेल विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाया है। कंपनी ने हजारों पेट्रोल पंपों पर ईंधन की गुणवत्ता की जांच कर स्पष्ट किया है कि अब तक किसी भी पंप पर मिलावट या गुणवत्ता से जुड़ी कोई गंभीर अनियमितता नहीं मिली है।