बद्रीनाथ धाम चढ़ावा विवाद: एसआईटी ने CCTV फुटेज किया जब्त, डिलीट किया गया डेटा FSL भेजा

इससे पहले, 14 जुलाई को सरकार द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय समिति ने बद्रीनाथ धाम का दौरा किया। गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक संदीप तिवारी ने बताया कि कमेटी ने पूरे रूट का मुआयना किया। कमेटी ने देखा कि दानपात्रों को कैसे लाया जाता है, काउंटिंग रूम की व्यवस्था कैसी है, वहां सीसीटीवी कैमरे किस एंगल पर लगे हैं और गिनती के वक्त बैंक अधिकारी कब पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि जनता को भी इस संबंध में कोई भी जानकारी साझा करने का मौका दिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर साइबर सेल व फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद ली जाएगी।