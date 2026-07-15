सेमीकंडक्टर 2.0 मिशन, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और रेलवे नेटवर्क का आधुनिकरण; केंद्रीय कैबिनेट ने 7 बड़े प्रस्तावों को दी मंजूरी

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहले दो फैसले वाराणसी (काशी) में बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े हैं। तीसरा, चौथा और पांचवां फैसला सेमीकॉन 2.0 मिशन, मोबाइल फोन निर्माण योजना और यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के मकसद से राष्ट्रीय निवेश नीति को मंजूरी देने से संबंधित है। वहीं, छठा और सातवां फैसला रेलवे नेटवर्क के अपग्रेडेशन से जुड़ा है, जिसमें ट्रैक को दोगुना करने और चौथी रेलवे लाइन के निर्माण के प्रस्ताव शामिल हैं।