Noida Fire: नोएडा के 5 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, महिला समेत 2 की मौत, 50 लोग फंसे

नोएडा के इमारत में भीषण आग। (फोटो- @Mukeshk92294988)
Noida Fire: नोएडा में सेक्टर-66 के ममूरा इलाके में बुधवार को एक पांच मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस हादसे में 26 साल की महिला और एक पुरुष की मौत हो गई है।
आग से झुलसे दो अन्य लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत स्थिर है, लेकिन चिंता बनी हुई है।
सूचना मिलने पर कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। बचाव अभियान के दौरान, दमकलकर्मियों ने सीढ़ियों का इस्तेमाल करके लोगों को इमारत से सुरक्षित बाहर निकाला।
बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण इमारत में भीषण आग लग गई, जिससे करीब 50 परिवार फंस गए। कुछ लोगों को खिड़कियों से भी रेस्क्यू किया गया।
गौतम बुद्ध नगर के जॉइंट कमिश्नर राजीव नारायण ने बताया कि ममूरा गाँव में आग लगने की सूचना मिली थी, यह इलाका सेक्टर 66 और फेज-3 पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। फायर सर्विस ने तुरंत कार्रवाई की और कम से कम समय में मौके पर पहुंची।
उन्होंने आगे कहा- आग बुझाने और बचाव कार्य के लिए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, बचाव वाहन और सात फायर टेंडर तैनात किए गए हैं। जिस इमारत में आग लगी, वह G+4 स्ट्रक्चर है और वहां लगभग 50 परिवार रहते हैं। सभी निवासियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।
जॉइंट कमिश्नर ने यह भी बताया कि इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग थी, बेसमेंट नहीं। पार्किंग एरिया से धुआं ऊपर की ओर फैला, जिससे वहां रहने वाले लोग प्रभावित हुए।
उन्होंने कहा कि धुएं के कारण जिन दो लोगों की हालत बिगड़ी, उन्हें तुरंत एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया। हम उनकी हालत के बारे में अपडेट देंगे। उन्हें अस्पताल ले जाया जा चुका है।
जॉइंट कमिश्नर के मुताबिक, हर फ्लोर पर लगभग पांच परिवार रहते हैं और वहां करीब 12 कमरे हैं जिन्हें दो-कमरों वाले फ्लैट के तौर पर बनाया गया है। सभी निवासियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए लगातार बचाव कार्य किया गया।
अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच से यह पता चलता है कि आग एक इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करते समय लगी। माना जा रहा है कि एक चिंगारी से आग लगी, जो बाद में पास खड़ी पेट्रोल गाड़ियों तक फैल गई और यह घटना हुई।
इस मामले में फेज-3 पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की जा रही है। इमारत के मालिक और लीजहोल्डर, दोनों को हिरासत में ले लिया गया है।
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