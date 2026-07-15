Noida Fire: नोएडा के 5 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, महिला समेत 2 की मौत, 50 लोग फंसे

गौतम बुद्ध नगर के जॉइंट कमिश्नर राजीव नारायण ने बताया कि ममूरा गाँव में आग लगने की सूचना मिली थी, यह इलाका सेक्टर 66 और फेज-3 पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। फायर सर्विस ने तुरंत कार्रवाई की और कम से कम समय में मौके पर पहुंची।