हर्षुल मेहरा 8 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हर्षुल, राजनीति टेक, लाइफस्टाइल, क्राइम के साथ अन्य बीट कवर कर चुके हैं। 2025 में हर्षुल ने राजस्थान पत्रिका टीम को ज्वाइन किया और इस समय सीनियर कंटेंट राइटर की भूमिका निभा रहे हैं। हर्षुल को झाबर मल शर्मा अवॉर्ड से भी नवाजा जा चुका है। डिजिटल टीम में ट्रेडिंग टॉपिक पर नए एंगल को कवर करते हुए कॉपी लिखने में हर्षुल का विशेष रोल है। मारवाड़ी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा पर इनकी मजबूत पकड़ है। ट्रेवलिंग, किताब पढ़ना और वादियां इन्हें बेहद पसंद है।